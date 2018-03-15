До сліз: з російськими балалаєчниками трапився жорсткий конфуз в Латвії

Поліція Латвії заарештувала учасників російського ансамблю балалаєчників "Рязанська гармонь" під час концерту на сцені в місті Вентспілсі та депортувала музикантів.

"Учасників ансамблю балалаєчників "Рязанська гармонь" (гармонь, Карл!) заарештували під час концерту на сцені в латвійському Вентспілсі. Про це повідомив ІА "Панорама" художній керівник колективу (тада!) Йосип Шмулевич (ну а хто, як не "Шмулєвіч" - це ж балалаєчник з бабці-прабабці)", - написав блогер Богдан Процишин у Facebook.

Сам керівник колективу розповів, що музиканти порушили два латвійських закони.

"Ми грали для російськомовної громади Вентспілса. Вітали жінок з 8 березня. Виявилося, що ми порушили одразу два закони: державний - про заборону святкування комуністичних свят і міський про заборону балалайок (ридаю!)", - процитував заяву Шмулевича Процишин.

Волонтер і учасник АТО Мирослав Гай, в свою чергу, написав на своїй сторінці в Facebook, що митники переписали всі номери музичних інструментів, які отримають безстрокову заборону на ввезення.

"Я думав це фейк, але ні. Латвія депортувала ансамбль російських балалаєчників, окремо переписавши всі номери їхніх інструментів. РФ країна фейл стейт", - підкреслив він.

Музичному колективу після депортації заборонили в'їзд у Латвію на п'ять років.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше український піаніст Павло Гінтов розповів, як діаспора і корінні американці пікетують російських артистів у США.