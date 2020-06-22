До Південної Кореї повернувся коронавірус: влада заявила про другу хвилю

На вихідних влада Південної Кореї відзначила рекордні показники нових випадків захворюваності на COVID-19.

Як повідомив Pulse, з кінця травня в країні щодня реєстрували від 30 до 60 нових хворих. У суботу їх кількість досягла 67-ми людей, що стало тритижневим рекордом.

Голова організації Центрів з контролю і профілактики захворювань (KCDC) Південної Кореї Чон Ин Ген заявила, що в столиці країни Сеулі і його околицях йде друга хвиля заражень на коронавирусну інфекцію і епідемія в країні може протривати до осені.

Уряд Кореї додав до списку джерел з високим ступенем ризику чотири нових – продавці "від дверей до дверей", логістичні центри, великі приватні академії та заклади громадського харчування. Для них ввели суворий контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів, погрожуючи в разі порушень штрафом в 3 мільйони вон (2472 долари США).

Саме ці місця останнім часом стали новими гарячими точками поширення вірусу в країні. Кількість випадків зараження, пов'язаних з продажем товарів "від дверей до дверей" на даний час досягло 194. Близько 17 випадків було виявлено в логістичному центрі кондитерських виробів Lotte в Уйваны, провінція Кенггі.

Адміністрація Сеула виступила з попередженням про те, що в столиці може бути знову введено режим суворої соціальної дистанції, якщо в найближчі три дні добовий приріст нових заражень перевищить в середньому 30 осіб або ж число лікарняних ліжок буде заповнено на 70% і більше.

Теджон в південній провінції Чхунчхон додав у неділю 10 нових хворих, що спонукало місто посилити заходи з соціального дистанціювання всього через 45 днів після пом'якшення карантину. Дев'ять з 17 великих міст і провінцій країни повідомили про нові випадки COVID-19.

За даними Центрального штабу з протидії стихійним лихам і безпеки, понад 42 відсотків усіх хворих на коронавірус в Кореї – це люди у віці 50 років і старші.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні друга хвиля пандемії коронавірусной інфекції COVID-19 відбудеться з вірогідністю в 70%. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.