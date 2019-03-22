"До них потрібно водити екскурсії!" Дочка Назарбаєва назвала дітей з інвалідністю виродками

Після призначення Даріги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, новим спікером сенату парламенту Казакстану, в мережі згадали її скандальну заяву про дітей з інвалідністю.

Так, у 2013 році в рамках засідання комітету Мажилісу із соціального розвитку політик висловила думку про те, що "для раціонального сексуального виховання" підліткам слід проводити екскурсії в будинки дитини та інтернати для неповнолітніх з інвалідністю.

"Щоб вони бачили, який результат непродуманого і передчасного статевого життя. І дітей цих, виродків, показати, інвалідів, нехай дивляться. Це працює сильніше, ніж багатогодинні розмови і лекції", — наголосила Даріга Назарбаєва.

"Вибачте. Тут чергова чиновниця на дроті. Це взагалі що?!" "Це ж дочка Назарбаєва. Яка ганьба для Казахстану", — пишуть у мережі.

Даріга Назарбаєва 24СМІ

Даріга Назарбаєва 24СМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня 2019 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень.

Названа причина відставки Назарбаєва.

Касим-Жомарт Токаєв 20 березня склав присягу народу Казахстану і вступив на посаду нового президента республіки.

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