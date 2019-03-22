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"До них потрібно водити екскурсії!" Дочка Назарбаєва назвала дітей з інвалідністю виродками

1.5тЧитати матеріал російською

Після призначення Даріги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, новим спікером сенату парламенту Казакстану, в мережі згадали її скандальну заяву про дітей з інвалідністю.

Так, у 2013 році в рамках засідання комітету Мажилісу із соціального розвитку політик висловила думку про те, що "для раціонального сексуального виховання" підліткам слід проводити екскурсії в будинки дитини та інтернати для неповнолітніх з інвалідністю.

"Щоб вони бачили, який результат непродуманого і передчасного статевого життя. І дітей цих, виродків, показати, інвалідів, нехай дивляться. Це працює сильніше, ніж багатогодинні розмови і лекції", — наголосила Даріга Назарбаєва.

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"Вибачте. Тут чергова чиновниця на дроті. Це взагалі що?!" "Це ж дочка Назарбаєва. Яка ганьба для Казахстану", — пишуть у мережі.

"До них потрібно водити екскурсії!" Дочка Назарбаєва назвала дітей з інвалідністю виродками
"До них потрібно водити екскурсії!" Дочка Назарбаєва назвала дітей з інвалідністю виродками
Даріга Назарбаєва

Даріга Назарбаєва

24СМІ

Даріга Назарбаєва

Даріга Назарбаєва

24СМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
особливі діти
Місце
Казахстан
Теги
скандаливидеополітикадіти
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Конченная тварь - как любая сука кацапа! Они с нею одной крови! Твари!
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