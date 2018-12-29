Клубок тварюк з фільмів жахів: американець зняв страшну знахідку у власному дворі. Відеофакт

В американському штаті Техас чоловік зі своїми друзями зняв моторошне відео з величезним клубком змій під власним сараєм.

Ролик, який виклали в соцмережу, швидко став вірусним, набравши більше 3,2 млн переглядів, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Боббі Коуен зі своїми приятелями перебував на своїй фермі, коли вони побачили у дворі одну гримучу змію. Вона заповзла під сарай, і тоді чоловіки вирішили підняти споруду за допомогою навантажувача. Замість однієї рептилії друзі побачили більше трьох десятків змій, які звивалися великим клубком.

Змії Скрішот

Шоковані американці спочатку кинули сарай назад донизу. Але потім чоловіки набралися сміливості і підняли його знову, щоб зняти відео.

Власник ранчо і його друзі в кінцевому підсумку перемістили цю купу змій подалі від ферми, використовуючи довгі палиці і сміттєві баки.

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