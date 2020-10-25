До Мінська в останній день ультиматуму Тихановської стягнули спецтехніку. Фото
До столиці Білорусі Мінська в неділю, 25 жовтня, – останній день "Народного ультиматуму", оголошеного опозицією на чолі зі Світланою Тихановською, почали стягувати спецтехніку.
Відповідні фото з'явилися в Telegram-каналі Onliner. На знімках видно колону військової техніки, а також огорожі, які встановлюють люди в формі, на Жовтневій площі.
Нагадаємо, на сайті народного ультиматуму висунуто вимоги, які повинні бути виконані владою Олександра Лукашенка до 25 жовтня, а саме:
Вимога Лукашенку заявити про свою відставку;
Вимога зупинити насильство повністю;
Вимога звільнити всіх політв'язнів.
За умовами ультиматуму, якщо ці вимоги не будуть виконані вчасно, вся країна мирно вийде на вулиці. А 26 жовтня почнеться страйк підприємств, блокування доріг, ігнорування державних магазинів.
Як повідомив Telegram-канал Hexta, 25 жовтня в центрі міст країни пройде марш центральними вулицями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Світлана Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму". На її думку, дедлайн, виставлений Лукашенку, в будь-якому разі не послаблює позицію білоруського народу і його волю;
раніше Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги. Якщо до 25 жовтня він не покине президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, у Білорусі почнеться загальнонаціональний страйк.