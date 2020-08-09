До Мінська в день виборів стягнули військових і спецтехніку. Фото і відео

Мирослав Семенюк Світ 16:53, 9.08.2020 Оновлено: 17:04, 9.08.2020

У день виборів президента Білорусі до Мінська стягуються військові і спецтехніка.

Як повідомляє низка Telegram-каналів, автобуси, вантажівки з солдатами і поліцією, бронеавтомобілі "Богатир" і водомети помічені у місті та на під'їздах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на вулицях Мінська помічені УАЗ "Патріот" МВС із причепами з колючим дротом.

Також на відеозаписах можна побачити пересувний водомет для розгону демонстрацій, армійські вантажівки, автозаки і тягач із бронемашиною.

На в'їздах до Мінська працівники ДАІ та військові з автоматами перевіряють автомобілі.

До Мінська стягнули військових і спецтехніку
onliner.by
До Мінська стягнули військових і спецтехніку
onliner.by
До Мінська стягнули військових і спецтехніку
onliner.by
До Мінська стягнули військових і спецтехніку
tyt.by
До Мінська стягнули військових і спецтехніку
tyt.by
До Мінська стягнули військових і спецтехніку
tyt.by

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбуваються вибори президента, OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію.

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Світ

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