До Мінська стягнули військову техніку: Білорусь вийде на 'Партизанський Марш'

У неділю, 18 жовтня, в Мінську (Білорусь) пройде Партизанський Марш, де вимагатимуть відставки незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. У центр столиці стягнули військову техніку та силовиків проти мітингувальників.

Як повідомляє телеграм-канал NEXTA, мітинг призначений на 14:00. Збір учасників мітингу оголошено в районі вулиць Свердлова, Ульяновська, Леніна.

"Ми продовжуємо гнути свою лінію і мирно, але наполегливо вимагати виконання трьох пунктів Народного Ультиматуму: відставка Лукашенка, звільнення політв'язнів, розслідування злочинів силовиків ... Ми, нащадки белорусcкіх партизан, пройдемо мирним маршем по Партизанському проспекту і висловимо солідарність з робочими заводів", – йдеться в повідомленні.

Мітингувальників попередили, що в разі появи кордону силовиків, потрібно обходити їх по прилеглих вулицях і не дати загнати себе в глухий кут. Також марш оголошено в інших міста Білорусі.

"О 14:00 виходьте в центри ваших населених пунктів на мирні ходи. Якщо вас мало або вам не дають зібратися, підтримайте Мінськ ланцюгами солідарності по всьому місту", – відмічено в інформації.

У мережі опублікували відео, на яких видно, що в Мінську вже завезли військову техніку і спецмашини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня в Мінську пройшли два маршу – студентів і жінок – проти чинної влади.