У Мінськ стягнули нову військову техніку. Фото та відео

Дар'я Дурова Світ 20:38, 10.08.2020

До Мінська в понеділок, 10 серпня, де не вщухають протести після виборів президента, було перекинуто велику кількість військової техніки, а також силовиків.

Представники МВС в коментарі people.onliner.by заявили, що в місті йде "посилений варіант несення служби співробітниками МВС" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми відстежуємо інтернет-ресурси, і з урахуванням того, що там є ряд інформації з закликами, ми це враховуємо. У зв'язку з цим, щоб не допустити порушення правопорядку, в Мінську вибудовується спецтехніка", – прокоментувала прессекретарка МВС Ольга Чемоданова. Вона мала на увазі заклики до акцій протесту.

Військова техніка в Мінську.
people.onliner.by
Військова техніка в Мінську.
people.onliner.by

Зокрема, в центрі від площі Перемоги вже є скупчення ППС, військова техніка стоїть під мостом на Московській біля педагогічного університету.

Велике скупчення спецтехніки також помітили в районі стели і вулиці Машерова, де ввечері та вночі 9 серпня пройшли жорсткі сутички протестувальників з ОМОНом і внутрішніми військами.

У центрі Мінська помічені причепи з колючим дротом.
Telegram-канал "Милитарист"
Військові машини і міліція 10 серпня
Частину військових направляли в місто на автобусах.
people.onliner.by

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

  • У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти.

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