У Мінськ стягнули нову військову техніку. Фото та відео
До Мінська в понеділок, 10 серпня, де не вщухають протести після виборів президента, було перекинуто велику кількість військової техніки, а також силовиків.
Представники МВС в коментарі people.onliner.by заявили, що в місті йде "посилений варіант несення служби співробітниками МВС" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Ми відстежуємо інтернет-ресурси, і з урахуванням того, що там є ряд інформації з закликами, ми це враховуємо. У зв'язку з цим, щоб не допустити порушення правопорядку, в Мінську вибудовується спецтехніка", – прокоментувала прессекретарка МВС Ольга Чемоданова. Вона мала на увазі заклики до акцій протесту.
Зокрема, в центрі від площі Перемоги вже є скупчення ППС, військова техніка стоїть під мостом на Московській біля педагогічного університету.
Велике скупчення спецтехніки також помітили в районі стели і вулиці Машерова, де ввечері та вночі 9 серпня пройшли жорсткі сутички протестувальників з ОМОНом і внутрішніми військами.
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