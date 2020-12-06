До Мінська стягнули спецтехніку і силовиків: по всій Білорусі проходять Марші волі

У неділю, 6 грудня, в містах Білорусі проходять Марші волі проти нелегітимної влади.

Як повідомляє Onliner.by, з самого ранку до Мінська стягнули автозаки, броньовики, водомети та іншу спецтехніку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Велика колона бронемашин проїхала з боку Уруччя по проспекту Незалежності. Також спецтехніку в супроводі "Стріли" бачили на Партизанському проспекті міста.

На Жовтневій площі Мінська традиційно виставили огорожу.

Організатори маршу заявили, що "лукашисти" продовжують заперечувати реальність, вважаючи, що можуть протриматися "на одній тільки грубій силі і грубій брехні".

"І, оскільки місць у в'язницях вже не вистачає, хочуть встановити концтабірні порядки по всій країні. Хапаючись за "план Даллеса", "танки НАТО" і будь-які марення, щоб хоч якось обґрунтувати геноцид і свої істеричні злочини", – йдеться в повідомленні.

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У Мінську помічено техніку силовиків onliner.by

На Жовтневій площі Мінська традиційно виставили огорожу onliner.by

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