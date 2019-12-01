До Філіппін наближається тайфун-монстр "Каммурі": зловісне видовище

На Філіппінах влада евакуює тисячі жителів через наближення тайфуну "Каммурі".
Експерти вважають, що тайфун може обрушитися на узбережжя в неділю ввечері або в понеділок вранці і принесе з собою рясні опади, шквалистий вітер, пориви якого можуть досягати 170 кілометрів на годину, пише "Інтерфакс-Україна".
Влада в зв'язку з тайфуном розглядає питання про скасування або перенесення Ігор Південно-Східної Азії, які повинні пройти на Філіппінах 30 листопада-11 грудня.
Typhoon #Kammuri appears to be in the process of building an eyewall. pic.twitter.com/uN94ZKJAat- Ryan Allen (@ 1900hurricane) December 1, 2019
In the Western Pacific, Typhoon #Kammuri has winds of 80mph, gusting to 100mph, with a pressure of 980mbars. Movement is West at 9mph. pic.twitter.com/OeE6Ch1y5x- Meteorologist Johnny Parker (@ JohnnyParker012) December 1, 2019
* #PHILIPPINES : #TisoyPH #Kammuri #Tisoy- Hurricane / Typhoon / Cyclone Alerts (@RoshinRowjee) December 1, 2019
- #TyphoonKammuri #TyphoonTisoy #SUPERTYPHOONKammuri #Sorsogon #Laguna #Cavite #Bataan #Pampanga #Tarlac #Zambales #Pangasinan #Manila #NationalCapitalRegion #Bicol #NCR #NuevaEcija
-BLOG / MAPS / SATELLITE https://t.co/Y8YgxIEUjs pic.twitter.com/GfsNE55Fec
#Tifon 🌪🌊 #Kammuri, llamado #Tisoy en #Filipinas, ya está sintiéndose en las costas de #Samar.Vientos de hasta 170 kms / h, olas de hasta 9 metros a su paso.Golpeará de lleno #Catanduanes y #Bicol mañana en la tarde.Pasará al sur de #Manila el martes.- ESPECIGEST (@ESPECIGEST) December 1, 2019
ℹ: @jorgemojarro #EG pic.twitter.com/P9fngVCSwk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася по південь і південний захід країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал