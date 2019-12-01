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До Філіппін наближається тайфун-монстр "Каммурі": зловісне видовище

3.2т
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На Філіппінах влада евакуює тисячі жителів через наближення тайфуну "Каммурі".

Експерти вважають, що тайфун може обрушитися на узбережжя в неділю ввечері або в понеділок вранці і принесе з собою рясні опади, шквалистий вітер, пориви якого можуть досягати 170 кілометрів на годину, пише "Інтерфакс-Україна".

Влада в зв'язку з тайфуном розглядає питання про скасування або перенесення Ігор Південно-Східної Азії, які повинні пройти на Філіппінах 30 листопада-11 грудня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася по південь і південний захід країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.

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