До Філіппін наближається тайфун-монстр "Каммурі": зловісне видовище

На Філіппінах влада евакуює тисячі жителів через наближення тайфуну "Каммурі".

Експерти вважають, що тайфун може обрушитися на узбережжя в неділю ввечері або в понеділок вранці і принесе з собою рясні опади, шквалистий вітер, пориви якого можуть досягати 170 кілометрів на годину, пише "Інтерфакс-Україна".

Влада в зв'язку з тайфуном розглядає питання про скасування або перенесення Ігор Південно-Східної Азії, які повинні пройти на Філіппінах 30 листопада-11 грудня.

Typhoon #Kammuri appears to be in the process of building an eyewall. pic.twitter.com/uN94ZKJAat

In the Western Pacific, Typhoon #Kammuri has winds of 80mph, gusting to 100mph, with a pressure of 980mbars. Movement is West at 9mph. pic.twitter.com/OeE6Ch1y5x