"ДНР" врятує Україну": російський режисер закликав Зеленського до перевороту

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров закликав президента України Володимира Зеленського заручитися підтримкою терористів "ДНР" і влаштувати збройний переворот.

За його словами, це нібито єдиний спосіб врятувати Україну від розвалу, а Зеленського – від повалення з посади. Злочинний заклик фанат путінської політики озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карен Шахназаров russia.tv

Шахназаров висловив думку, що в Україні нібито назріває нова революція, яка ставить за мету усунення Зеленського з президентського крісла. Саме тому він закликав лідера України випередити такий сценарій і почати військовий переворот самому.

"Кристалізується той основний внутрішній конфлікт України – між заходом і сходом. Подивіться, Зеленський прийшов, і, в принципі, його програма була дуже схожа на Порошенка, але його не приймає захід, відчуває, що він несправжній, небандерівський. І в цьому сенсі основна проблема, перед якою стоїть Зеленський, – йому доведеться визначитися, спроба бути для всіх хорошим приречена. Або це все призведе так чи інакше до його зносу і все одно до громадянської війни, або йому потрібно ухвалити екстраординарні заходи. Потрібно звертатися до армії, потрібні силовики, потрібна СБУ", – сказав скандальний режисер.

Він також підкреслив, що для збереження України в нинішньому вигляді нібито потрібно придушити і навіть повністю розгромити за допомогою сили ультранаціоналізм. У розумінні Шахназарова, західна Україна нав'язала решті регіонів країни національну єдність, мову, декомунізацію і підмінила історію. Щоб знищити все це, впевнений він, необхідні радикальні дії з боку нової влади.

"Якщо цього не відбудеться, то ці вибори (парламентські. – Ред.) в кінцевому рахунку призведуть до розпаду України. Цей весь парламентаризм в цій ситуації не проходить. По ідеї, у Зеленського як у президента є всі підстави при такій величезній підтримці вже за те, що Парубій – це фактично загроза, насправді, може заарештувати його, Ляшка, розпустити Раду, і народ його підтримає. Саме так діють в таких ситуаціях великі лідери, коли вони вирішують долю країни. Парламент розпустити, визнати його недієздатним, самому призначити вибори на осінь і таким чином врятувати країну", – повторив злочинний заклик пропутінський режисер.

"Найпарадоксальніше в цій ситуації, що цілком можливо, я б якраз звернувся за підтримкою до Донбасу. Саме Донбас, як не дивно, може врятувати всю Україну, тому що, зрозуміло, на Донбасі є збройні сили і є силовики, які здатні врятувати Україну", – підкреслив Шахназаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шахназаров цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. Водночас він не сказав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

Також він говорив, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різні народи.

Крім цього, він не виключив, що Росію як державу можуть зруйнувати сили всередині неї.

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