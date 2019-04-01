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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
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Россиянам остается только завидовать украинцам

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А ведь смотреть нужно было не за украинскими, а за турецкими выборами.

Что с Украиной – понятно. Там президенты меняются, их смена непредсказуема, второй тур – норма. В общем, все так, как и должно быть. Нам остается только сублимировать, завидуя наличию настоящей политики при полном отсутствии своей. Путин во втором туре? Путин, которому грозит поражение? В это случае, стране грозят расстрелы. И здесь Украина совершенно не похожа на нас.

А вот Турция – тут ситуация совсем другая. Такой же авторитарный Эрдоган. Кстати, по-турецки он, вообще-то, Эрдоан. Такой же, даже лучше, экономический кризис, такая же война на границе. В общем, турецкое зеркало для нас куда прямее украинского.

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И вот – выборы глав городов и районов. По числу побед лидерство за партией власти, но по важности – она сдала позиции впервые за 17 лет. Анкара – у оппозиции. Измир – у оппозиции. Стамбул – уже почти у оппозиции. Когда ночью стало понятно, что власть теряет Стамбул (осталось подсчитать доли процента), обновление цифр остановилось, информация перестала поступать. Как знакомо. Но в итоге Эрдоан, судя по всему, решил делать хорошую мину при плохой игре и говорить о своей победе за вычетом отдельных моментов. То есть крупнейших городов страны.

Применительно к России – представьте, что Собянин и Беглов проиграли свои выборы. Вот это в Турции и произошло.

Путин, конечно, предусмотрителен: ни к Беглову, ни к Собянину, ни на любые другие выборы оппозицию не пустят и на пушечный выстрел через разные фильтры. Но это просто означает, что крышка, когда ее сорвет, взлетит на пару метров выше, потому что стравливать пар заранее никто не собирается.

А Зеленский – что Зеленский? Все та же усталость от старых, во всех смыслах, лиц. Перемен ждут не только в России.

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Дмитро ГудковДмитро Гудков
Тема
Вибори в Росії
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Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийЕміне Ердоган
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Росія
Теги
вибори в УкраїніРосіяНовини РосіїТуреччинавибори президента Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Гудкова
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