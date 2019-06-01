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ПолітикаЕкономіка

/Світ

Для захисту від Росії: в США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

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У Конгресі США запропонували посилити підтримку оборонного комплексу України і зробити її головним військово-політичним союзником поза НАТО.

Відповідний законопроект був поданий у Палату представників. Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у Facebook.

Так, документ передбачає надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США на період до вступу її в НАТО. Відзначається, що такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних коштів.

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У США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

У США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

aif.ua

Також законопроект спрямований на посилення обороноздатності України, в тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення можливостей України протистояти російським кібератакам.

Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.

У США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

eadaily.com

У цілому законопроект передбачає, що політика США повинна включати підтримку:

  • суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичної та європейської інтеграції нашої держави;

  • права народу України вільно визначати своє майбутнє і приймати незалежні і суверенні рішення в сфері зовнішньої політики і політики безпеки, в тому числі щодо взаємовідносин з іншими країнами і міжнародними організаціями без втручання, залякування або тиску з боку інших країн;

  • права України на захист від російської агресії шляхом надання їй безпекової допомоги з боку США;

  • подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні, в тому числі шляхом зміцнення верховенства права, посилення прозорості та відповідальності в державному секторі, а також боротьби з корупцією.

У США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

РБК-Україна

Крім цього, політика США повинна бути спрямована на:

  • неприйняття будь-яких територіальних змін Україна, здійснених у силовий спосіб, в тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ у Криму і Донбасі і окупації цих територій;

  • засудження триваючого утримання російською стороною 24-х членів екіпажів суден українських ВМС, захоплених поблизу Керченської протоки;

  • наполегливе спонукання РФ до повної імплементації Мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних механізмів безпеки, забезпечення безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
США
Теги
НАТОСШАконгрес США
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парашные ублюдки - мы вас уничтожим!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Махал Махалыч, 1000% ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Махал Махалыч, свиней не забудь выпасти
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Пигин Макс
Пигин Макс
Западные хозяева Украины не допустят прекращения гражданской войны. Они будут поддерживать боевые действия до последнего украинца.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
отлично у нас есть опыт мочить эту вонючую русню
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Пигин Макс
Пигин Макс
Козломордый, У тебя есть опыт по смене памперсов на время.
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