Для важкохворих немає сенсу: в безкоштовних апаратах ШВЛ від Маска знайшли недолік

Апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв безкоштовно розіслати в лікарні, придатні лише для хворих із легкою формою захворювання на коронавірус.

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Їх не можна використовувати в інтенсивній терапії, про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Financial Times.

Як з'ясували журналісти, апарати, про які повідомив Маск, є BPAP-машинами. Це апарат, який створює на вдиху і видиху пацієнта тиск різного рівня, і вони призначені для використання в терапії пацієнтів, у яких COVID-19 проходить у легкій формі.

Ілон Маск УНІАН

Зазначається, що такі апарати коштують 800 доларів, натомість ціна на потрібні для інтенсивної терапії апарати ШВЛ стартує від кількох тисяч доларів.

Зокрема журналісти сумніваються, що апарати схвалені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Втім, Ілон Маск вже надіслав 40 таких BPAP-апаратів у лікарню в Нью-Йорку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск написав в Twitter, що у його компанії є схвалені в США апарати ШВЛ.

У відповідь на це колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун попросила його допомогти забезпечити Україну такими апаратами.

Однак український експерт з медреформу Вадим Арістов закликав Маска обговорювати надання ШВЛ з президентом Володимиром Зеленським, а не з Супрун, назвавши її "відповідальною за катастрофу" в медичній сфері.

Пізніше вже Посольство України в США попросило про допомогу з апаратами штучної вентиляції легенів американського винахідника, засновника Tesla Ілона Маска.

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