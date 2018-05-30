"Для вас доступ закрито": пропагандистів Росії провчили у Франції

Журналіста пропагандистського телеканалу РФ Russia Today France не пустили в Єлисейський палац на захід. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

Поліцейський сказав кореспонденту, що він не може увійти, тому що працює в RТ.

"Мсьє, я не можу вас пропустити. У мене немає дозволу пропустити саме вас", - сказав поліцейський.

У відповідь кореспондент розповів, що напередодні розмовляв з представником прес-служби Маріон Бере, де розповіли, що по прес-карті він зможе без проблем потрапити на захід.

Пізніше інший поліцейський пояснив, що у них є відповідний припис.

"Ось припис. Він вам відомий. Думаю, ви не один. Президент ясно все сказав з приводу Russia Today. Це не тільки вас стосується, справа не в одному конкретному журналіста. Ви працюєте в Russia Today, для вас доступ закрито", - пояснив правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня компанія-провайдер в Вашингтоні виключила Russia Today з сітки мовлення.