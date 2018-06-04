"Для Росії це важливо!" Путін зізнався, що боїться вступу України в НАТО

Глава РФ Володимир Путін не хоче, щоб Україна стала членом НАТО, оскільки побоюється появи на її території військових об'єктів та армії Альянсу.

Як передає "РИА Новости", про це Путін сказав в інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF, відповідаючи на запитання, чи вплине оголошення Києвом нейтрального статусу на рішення російського-українського конфлікту.

"Це (нейтральний статус і відмова від членства в НАТО) питання, які повинен визначити сам український народ та українське керівництво. Для нас, для Росії, це важливо з того погляду, щоб на території України не з'явилися якісь військові об'єкти, які загрожували б нашій безпеці", - заявив Путін.

"Наприклад, нові комплекси протиракетної оборони, які б намагалися лікувати наш ядерний потенціал. Так, для нас це важливо, я не приховую. Але в підсумку це вибір самого українського народу та легітимно обраних органів влади", - сказав глава РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін також визнав, що в зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" використовують російську зброю.