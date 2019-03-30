Для перекидання військ: багатостраждальний літак Путіна підняли в небо. Фото і відео

Новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ, зробивши штатну посадку на аеродромі Воронезького акціонерного літакобудівного товариства. Раніше випробування неодноразово переносили через виявлені вади.

Успіхом похвалилися російські пропагандистські ЗМІ. Зокрема, ТАСС відзначає, що літак знаходився в повітрі 45 хвилин. Політ виконувався на швидкості близько 250 км/год. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Літак виконав "коробочку" у супроводі Іл-114, потім пройшов над смугою ВАСО на висоті 50 метрів для імітації посадки. Він приземлився на третьому колі.

Іл-112В – перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії з нуля в пострадянський період, роботи по його створенню ведуться з 2014 року. За заявленим тактико-технічними характеристиками, він нібито буде здатний перевозити до 5 тонн вантажу. Турбогвинтовий Іл-112В призначений для транспортування солдатів, військової техніки та озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія розгорнула в Калінінградській області батарею С-400 "Тріумф".Комплекси охоронятимуть повітряний простір найзахіднішого регіону Росії і знаходяться у складі зенітного ракетного полку з'єднання протиповітряної оборони Балтійського флоту.

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