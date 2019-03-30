|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Для перекидання військ: багатостраждальний літак Путіна підняли в небо. Фото і відео

2.2тЧитати матеріал російською

Новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ, зробивши штатну посадку на аеродромі Воронезького акціонерного літакобудівного товариства. Раніше випробування неодноразово переносили через виявлені вади.

Успіхом похвалилися російські пропагандистські ЗМІ. Зокрема, ТАСС відзначає, що літак знаходився в повітрі 45 хвилин. Політ виконувався на швидкості близько 250 км/год. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Літак виконав "коробочку" у супроводі Іл-114, потім пройшов над смугою ВАСО на висоті 50 метрів для імітації посадки. Він приземлився на третьому колі.

Новини
Бойовий літак США прилетів до Керченської протоки: що відбувається

Для перекидання військ: багатостраждальний літак Путіна підняли в небо. Фото і відео

Іл-112В – перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії з нуля в пострадянський період, роботи по його створенню ведуться з 2014 року. За заявленим тактико-технічними характеристиками, він нібито буде здатний перевозити до 5 тонн вантажу. Турбогвинтовий Іл-112В призначений для транспортування солдатів, військової техніки та озброєння.

Для перекидання військ: багатостраждальний літак Путіна підняли в небо. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія розгорнула в Калінінградській області батарею С-400 "Тріумф".Комплекси охоронятимуть повітряний простір найзахіднішого регіону Росії і знаходяться у складі зенітного ракетного полку з'єднання протиповітряної оборони Балтійського флоту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
20
16
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Свиномоаные, а вы сколько новых моделей самолетов испытали при незалежности? Ведь при москалях, вы их якобы разрабатывали.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Питон Каа
Питон Каа
Как там КБ "Антонов" поживает, а бандерлоги? Говорят - благополучно загнулся. Ну-ну, реформаторы...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Крым Андрей
Крым Андрей
Многострадальные самолёты, разрабатываемые в РФ, после испытаний идут в серию. А вот прекрасные, лучшие в мире АНы, походу или накуй никому не нужны, или Дуркаина их строить не в состоянии. Поскольку за 5 лет - 1 самолёт, это ни о чём.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Крым Андрей, Порошенко же сказал, что ещё 5 лет и Украина будет занимать ведущие позиции в авиастроении и производить по 100 самолётов в год. Нужно дать человеку шанс.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки