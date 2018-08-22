Минувший вторник принес Московии большой улов, хоть и на другой стороне Земного шара. Есть такие события, которые вроде бы со стороны смотрятся не опасными или вообще – не заслуживающими внимания, и просто трудно поверить, что через небольшой промежуток времени придется дорого заплатить за такую ошибочную их оценку. Например, где-то совсем далеко и еле слышно загудел сигнал поезда. Его еще не видно, поскольку горы и лес дают совсем небольшую дистанцию видимости, а потому – видно его будет только после того, как он покажется их-за поворота, скрытого стеной леса. И тогда он будет метрах в 50-70. Конечно, можно полагать, что гудок где-то далеко, а тут все выглядит тихо и мирно. Но вряд ли стоит располагаться на рельсах, чтобы посидеть и помечтать. Когда поезд выскочит из-за поворота, эти несколько десятков метров он преодолеет очень быстро и затормозить уже не сможет.

Примерно несколько таких гудков прозвучало вчера из Вашингтона. В конгрессе США состоялось сразу три слушания, которые касаются действий РФ и формирования санкций, как ответа на эти действия. Действия РФ рассматривались комитетами по иностранным делам и банковскому делу, а также – в подкомитете по борьбе с терроризмом. В этой ситуации интересно не только то, как Конгрессом рассматривались действия РФ, но и то, каким образом на это реагирует администрация президента США Дональда Трампа.

Обе палаты Конгресса, где республиканцы имеют большинство, однозначно осудили откровенно беззубую позицию Трампа на переговорах с Путиным в Хельсинки месяц назад. Не соглашаясь с ней, они почти единогласно пришли к выводу о необходимости введения "адских санкций" за Крым, войну в Сирии и кибератаки на информационную инфраструктуру США. Причем, по этим вопросам между республиканцами и демократами нет никаких разногласий.

Председатель сенатского комитета по банковским делам, который является ведущим именно в вопросах формирования санкций, Майк Крепо отметил:

"Не так часто Конгресс действует в такой сильном формате, но когда Россия является угрозой на стольких разных уровнях одновременно, то Конгресс просто вынужден действовать единогласно".

Во время слушаний на банковском комитете, сенатор Боб Медес показал настроение Конгресса, относительно вялой и невнятной позиции администрации президента:

"Нам советуют судить администрацию по ее действиями, а не по словами президента, но эти действия, похоже, более согласованы с имеющейся тревожной риторикой президента, чем с необходимым более жестким подходом к Кремлю". И еще он добавил очень важную мысль, которая поясняет те действия Вашингтона, относительно противодействию деструктивным действиям Кремля. В этой связи он сказал: "Конгресс будет действовать с администрацией или без нее".

Кроме того, Конгресс еще более ожесточился в своих оценках действий Москвы после публикации заявления Microsoft Corp, в котором сказано, что своими средствами компания зафиксировала рост кибератак из РФ на критические информационные узлы, в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре. Мало того, уже зафиксированы попытки взлома серверов самого Конгресса. В общем, Трампу остается все меньше свободы маневра, ибо парламент настроен решительно и так, чтобы законодательно закрепить разрушительные санкции в отношении РФ в таком исполнении, чтобы президент не имел полномочий ни отменять их, ни вмешиваться в регулирование их объема.

Так сенатор Линдси Грэм, на слушании комитета судебной системы на совокупность данных, пришедших как из американских спецслужб, так и IT компаний о кибератаках РФ во время предвыборной кампании 2016 года и продолжающихся прямо сейчас, отреагировал примерно такими словами:

"Америка находится под кибератакой. Мы начинаем действовать, но не достаточно быстро, и не достаточно сильно".

На слушания в Конгрессе отреагировал и Госдепартамент, представитель которого Весс Митчел отметил, что существует градация санкционных усилий, которые постепенно наращивают давление на РФ и по его словам, это уже привело к падению прямых инвестиций в экономику РФ на 80%, по сравнению с 2013 годом. Кроме того, Митчел заверил, что уже есть четкое понимание того, какими буду следующие шаги США на этом пути, если РФ будет продолжать в том же духе, что и сейчас.

Таким образом, уже можно четко говорить о том, что Москва нарвалась на системного противника, действия которого не столь быстры, но очень тяжеловесны. То давление, которое закладывает Конгресс, будет давить десятилетиями, уже не важно, где в это время будет находиться Трамп и кто будет временным хозяином Овального кабинета Белого дома. Путину лучше было иметь конфронтацию с президентом США, но лояльное отношение Конгресса, а теперь переигрывать уже поздно. Поезд уже выскочил из-за поворота и несется теперь без остановки.

Как уже понятно из риторики конгрессменов, они уже осознали, что из Трампа боец против Путина не получился. Там из этого не делают особой трагедии и просто действуют в рамках Конституции и законов США, которые за более чем два века своего существования создали такой баланс власти, что даже с не совсем надежным президентом, Штаты способны активно противодействовать вызовам и угрозам, исходящих от различных мировых помоек. Это тем более важно потому, что параллельно идет "расследование Мюллера", которое может закончиться очень громкими разоблачениями и тогда возникнет масса вопросов к тем, кто должен был страховать политику США во второй линии обороны, а это как раз и есть Конгресс США и он пока не допускает ошибок и даже исправляет ошибки администрации президента, а этих ошибок становится все больше.

Например, Трамп демонстрирует линию поведения, которая уж очень похожа на тактику заметания следов совершенного преступления. Возможно, это лишь внешнее сходство, но тем не менее, уж очень хорошо видна зависимость между прогрессом в "расследовании Мюллера" и лихорадочной активностью Трампа. Так, на прошлой неделе Трамп отозвал доступ к секретной информации, который был у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана. Причем, это было сделано не из-за того, что Бреннан дал утечку закрытой информации или использует ее в личных целях, а потому, что он является одним из жестких и профессиональных критиков позиции Трампа, относительно Путина и РФ. В свете того, что Бреннан придерживается примерно той же позиции, что и весь Конгресс США, такой ход Трампа можно оценить как более, чем неудачный.

Более того, Трамп лишил доступа к секретным материалам экс-главу ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Макейба. Что интересно, это произошло по той же схеме, они были не просто критиками Трампа, а именно критиками его связей с Москвой и Путиным. Как гласит мудрость: один раз – случайность, два раза – совпадение, три раза – закономерность. А между тем, Трамп готовит подобные запреты и в отношении других лиц, которые критикуют его за непонятную или наоборот – вполне понятную позицию по московской тематике. То есть, Трамп сделал худшее, что мог бы сделать президент США, он настроил против себя свое же разведсообщество. Он нашел себе врагов среди высоко квалифицированных и высоко информированных людей, которые обязаны быть союзниками и помощниками.

Что-то подсказывает, что он еще пожалеет именно об этом своем маневре. Во всяком случае, Джон Бреннан, в эфире передачи "Встреча с персоной", на канале NBC 19 августа заявил о том, что этот беспрецедентный шаг президента, по сути – позорный для бывшего директора ЦРУ, и он не намерен оставлять его без ответа. Уже несколько крупнейших адвокатских фирм прислали Бреннану предложения о сопровождении возможного иска, по этому вопросу. И действительно, фигура масштаба бывшего директора ЦРУ напичкана секретами под самый верх и до конца жизни будет носителем таких данных, которые могут вызвать Третью Мировую войну или в лайт варианте – крушение многих мировых правительств, в том числе, и правительства США. Лишение допуска к секретным документам уже никак не сможет повлиять именно на это положение вещей. Поэтому Бреннан имеет все шансы добиться успеха в этом вопросе, но само судебное разбирательство может стать для Трампа намного более неприятным, во всех смыслах слова, мероприятием, которого лучше бы избегать.

Новини Свидание с Россией

Дело в том, что он получил оппонента, более подготовленного и осведомленного, чем сам Трамп, к тому же – хорошо ориентирующегося в законодательстве США и готового к такого рода схваткам, как мало кто из политического Олимпа США. Хуже всего то, что в таком судебном процессе обязательно появятся интересные документы и главное – свидетели, а возможно, и сам Трамп, которые буду допрашиваться после приведения к присяге. Это будет очень трудное испытание для действующего президента.

Его маневр заднего хода, продемонстрированный после встречи с Путиным в Хельсинки, когда Трамп стал пояснять, что его не правильно поняли, что-то вырвали из контекста и что он имел в виду что-то другое, в суде не пройдет по определению. Там ты либо говоришь правду, либо уходишь от ответа, но технично, что суд и адвокаты противной стороны вряд ли позволят, а вот врать – нельзя. Как только сторона будет поймана во лжи под присягой, тут же возникнет отдельный состав преступления и автоматически запустится процедура импичмента. Примерно в этой ситуации оказался Билл Клинтон в деле Моники Левински.

Но здесь имеется существенное различие. Клинтон потом признался и покаялся во лжи и поскольку все произошло на излете второй каденции, а потому – ему это простили, но в результате произошло публичное признание сексуальной связи президента США и практикантки белого дома. У Трампа, в случае возникновения аналогичной ситуации, такого выхода не будет по определению, ибо тогда ему придется признать связь с российскими спецслужбами РФ, а это – совсем другая история, которая не может закончиться таким же образом, как и "быстрый секс" президента-саксофониста. Кстати, даже без Бреннана суды подбираются все ближе к Трампу. И кое-что, из этого разряда, произошло в тот же самый "черный вторник".

(окончание следует)