"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Президент Росії Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів, у Великобританії.

Так, в інтерв'ю одному з пропагандистських каналів Путін назвав вибір британського прем'єр-міністра Палатою громад дивним. Відповідне відео на сторінці у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскролльте новина вниз).

"Нам весь час тикають із приводу демократії в Росії, виборів... А спосіб приведення до виконавчої влади першої людини в Великобританії – за допомогою загальних виборів чи що? Ні! За допомогою партійної тусовки. Ось це, чесно кажучи, для мене дивно", – цитує російського лідера Смірнов.

Володимир Путін

Путін також додав, що "незважаючи на такі дивні речі", Росія буде працювати з будь-яким урядом Великобританії, який захоче працювати з Москвою.

"Офіцер КДБ із напівфеодальної Росії, який особисто стежить за фальсифікацією всіх виборів від 2000 року, розповідає британському підданому, як у тій Британії погано з демократією", – із сарказмом прокоментував висловлювання глави РФ блогер із ніком "Проф. Преображенский".

"Отже, скоро в конституції РФ будуть загальні вибори прем'єра", "Знову "підриває" західну демократію", "Путіна тикають у відсутність дитячої допомоги навіть для багатодітних і жебрацькі пенсії, а казковий все про Англію заливає", "Живе в альтернативній реальності", – пишуть користувачі мережі.

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Путін: Нам весь час тикають з приводу демократії в Росії, а спосіб приведення до виконавчої влади першої людини в Великобританії - за допомогою загальних виборів чи що? Ні! За допомогою партійної тусовки. Ось це, чесно кажучи, для мене дивно pic.twitter.com/VVzXQluCoy - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 22, 2019

Ось це дуже смішно.

Офіцер КДБ з напівфеодальної Росії, особисто стежить за фальсифікацією всіх виборів з 2000 року, розповідає британському підданому Брильов, як в тій Британії погано з демократією. pic.twitter.com/TW82nzYrI0 - Проф. Преображенський (@prof_preobr) June 22, 2019

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з поста лідера Консервативної партії. Таким чином вона позбулася й посади прем'єр-міністра, але буде виконувати обов'язки, поки не буде обраний новий.

Про своє рішення вона оголосила ще в кінці травня, розплакавшись під час свого виступу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ раніше склали перелік головних претендентів на крісло Мей.

Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.

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