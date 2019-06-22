ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

854Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів, у Великобританії.

Так, в інтерв'ю одному з пропагандистських каналів Путін назвав вибір британського прем'єр-міністра Палатою громад дивним. Відповідне відео на сторінці у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскролльте новина вниз).

"Нам весь час тикають із приводу демократії в Росії, виборів... А спосіб приведення до виконавчої влади першої людини в Великобританії за допомогою загальних виборів чи що? Ні! За допомогою партійної тусовки. Ось це, чесно кажучи, для мене дивно", – цитує російського лідера Смірнов.

Новини
"Назвала посміховиськом!" У мережі підтримали маму, яка поставила незручне питання Путіну

Володимир Путін

Володимир Путін

Путін також додав, що "незважаючи на такі дивні речі", Росія буде працювати з будь-яким урядом Великобританії, який захоче працювати з Москвою.

"Офіцер КДБ із напівфеодальної Росії, який особисто стежить за фальсифікацією всіх виборів від 2000 року, розповідає британському підданому, як у тій Британії погано з демократією", – із сарказмом прокоментував висловлювання глави РФ блогер із ніком "Проф. Преображенский".

"Отже, скоро в конституції РФ будуть загальні вибори прем'єра", "Знову "підриває" західну демократію", "Путіна тикають у відсутність дитячої допомоги навіть для багатодітних і жебрацькі пенсії, а казковий все про Англію заливає", "Живе в альтернативній реальності", – пишуть користувачі мережі.

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

Скріншот

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з поста лідера Консервативної партії. Таким чином вона позбулася й посади прем'єр-міністра, але буде виконувати обов'язки, поки не буде обраний новий.

Про своє рішення вона оголосила ще в кінці травня, розплакавшись під час свого виступу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ раніше склали перелік головних претендентів на крісло Мей.

Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Вихід Великобританії з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вихід Великобританії з ЄС
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
демократиявидеосоцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel