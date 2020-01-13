Дізналися за день до: влада Ірану зробила зізнання про катастрофу літака МАУ

Влада Ірану дізналася, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.

Про це заявив представник уряду Ірану Алі Рабії, передає ТАСС.

"Тільки у п'ятницю (10 січня) Генштаб ЗС Ірану отримав результати розслідування, і тоді відбулося засідання Вищої ради національної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Іранський політик зазначив, що в цей день ніхто, навіть президент країни Хасан Роухані, не знав причини катастрофи літака.

За його словами, "щойно президент дізнався про це, то відразу ухвалив рішення якомога швидше виступити зі зверненням до населення".

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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