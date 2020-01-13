Дізналися за день до: влада Ірану зробила зізнання про катастрофу літака МАУ

Влада Ірану дізналася, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.
Про це заявив представник уряду Ірану Алі Рабії, передає ТАСС.
"Тільки у п'ятницю (10 січня) Генштаб ЗС Ірану отримав результати розслідування, і тоді відбулося засідання Вищої ради національної безпеки", – йдеться у повідомленні.
Іранський політик зазначив, що в цей день ніхто, навіть президент країни Хасан Роухані, не знав причини катастрофи літака.
За його словами, "щойно президент дізнався про це, то відразу ухвалив рішення якомога швидше виступити зі зверненням до населення".
Авіакатастрофа в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде важко впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.
Американський ЗМІ із посиланням на джерела у Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.
Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані падіння літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.
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