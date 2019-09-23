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23 вересня • оновлено в 07:51
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"Дізнається весь світ!" Скандал з Трампом і Зеленським отримав новий поворот

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Президент США Дональд Трамп може опублікувати стенограму розмови з главою України Володимиром Зеленським.

При цьому він додав, що потрібно вирішити, як саме оприлюднять запис розмови, пише The Hill. Трамп пообіцяв подумати, яким чином його розмова із Зеленським може бути опубликована.

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"Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її (стенограму розмови – Ред.), показати, про що ми говорили", – зазначив глава Білого дому.

Трамп також додав, що буде обговорювати оприлюднення деталей телефонної розмови зі своїм українським колегою.

"Проблема в тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб вони відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, не знаючи, що кожне слово буде оприлюднено на весь світ", – повідомив Трамп.

При цьому він підкреслив, що знає, що його телефонні дзвінки прослуховують багато людей, в тому числі розвідники, але він дозволяє їм робити це.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявив, що в ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським не сказав нічого неприпустимого.

Однак американський держсекретар Майк Помпео заявив, що стенограма розмови президентів США і України є конфіденційною і НЕ буде оприлюднена Білим домом.

У свою чергу глава комітету з розвідки палати представників Адам Шифф (Демократична партія) заговорив про імпічмент Трампа в зв'язку зі скандалом.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому тяжко Трамп и Байден и все хотят что бы он принял их сторону
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сироткин Андрюха, ему желательно вообще отморощиться от обоих
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Артеллерист Моня, Да милый...твоему шуту надо угадать Алкаш помнится не на ту конягу поставил)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И самое забавное...Мнение шута по поводу этого разговора...никому неинтересно))))))))))))))))))))))))) Кроме того..Трамп без ведома шута...хочет обнародывать их разговор Это просто унижение))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сироткин Андрюха, да пусть обнародует пох нам на это)))))во первых ещё не известно о чем там был разговор а во вторых Зеленский всегда может сказать что он врал трапу что бы он от него отстал)))))
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