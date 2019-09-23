"Дізнається весь світ!" Скандал з Трампом і Зеленським отримав новий поворот

Президент США Дональд Трамп може опублікувати стенограму розмови з главою України Володимиром Зеленським.

При цьому він додав, що потрібно вирішити, як саме оприлюднять запис розмови, пише The Hill. Трамп пообіцяв подумати, яким чином його розмова із Зеленським може бути опубликована.

"Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її (стенограму розмови – Ред.), показати, про що ми говорили", – зазначив глава Білого дому.

Трамп також додав, що буде обговорювати оприлюднення деталей телефонної розмови зі своїм українським колегою.

"Проблема в тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб вони відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, не знаючи, що кожне слово буде оприлюднено на весь світ", – повідомив Трамп.

При цьому він підкреслив, що знає, що його телефонні дзвінки прослуховують багато людей, в тому числі розвідники, але він дозволяє їм робити це.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявив, що в ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським не сказав нічого неприпустимого.

Однак американський держсекретар Майк Помпео заявив, що стенограма розмови президентів США і України є конфіденційною і НЕ буде оприлюднена Білим домом.

У свою чергу глава комітету з розвідки палати представників Адам Шифф (Демократична партія) заговорив про імпічмент Трампа в зв'язку зі скандалом.

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