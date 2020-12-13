Діяльність сина Байдена в Україні зацікавила Мін'юст США
Міністерство юстиції США в межах розслідування фінансової діяльності сина обраного президента Джо Байдена Гантера запросило інформацію про українську компанію Burisma.
Як повідомляє АР, усього відомство зажадало документи в понад 20 організацій, пов'язаних із фінансовими справами Байдена-молодшого.
Мін'юст шукає можливу несплату податків і порушення законів про відмивання грошей у ділових відносинах з іншими країнами.
Поки неясно, чи є робота Гантера Байдена в Burisma центральною частиною федерального розслідування чи прокуратура збирає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки.
Нагадаємо, днями Гантер Байден повідомив, що федеральною прокуратурою штату Делавер проти нього ведеться слідство через податкові злочини.
Крім того, брат Байдена Джеймс виявився фігурантом розслідування ФБР. Вивчаються його зв'язки з лікарняною компанією Americore Health.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не знає про наявність в Україні "кримінальних бізнес-інтересів" у сина Байдена.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, у якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
Сенат США перед виборами президента видав звіт про те, що робота Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, у правлінні приватної української газодобувної компанії Burisma створювала конфлікт інтересів.
Нещодавно ЗМІ оприлюднили нові документи про зв'язок Джо Байдена з українською компанією Burisma.