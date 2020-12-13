Діяльність сина Байдена в Україні зацікавила Мін'юст США

Міністерство юстиції США в межах розслідування фінансової діяльності сина обраного президента Джо Байдена Гантера запросило інформацію про українську компанію Burisma.

Як повідомляє АР, усього відомство зажадало документи в понад 20 організацій, пов'язаних із фінансовими справами Байдена-молодшого.

Мін'юст шукає можливу несплату податків і порушення законів про відмивання грошей у ділових відносинах з іншими країнами.

Поки неясно, чи є робота Гантера Байдена в Burisma центральною частиною федерального розслідування чи прокуратура збирає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки.

Нагадаємо, днями Гантер Байден повідомив, що федеральною прокуратурою штату Делавер проти нього ведеться слідство через податкові злочини.

Крім того, брат Байдена Джеймс виявився фігурантом розслідування ФБР. Вивчаються його зв'язки з лікарняною компанією Americore Health.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не знає про наявність в Україні "кримінальних бізнес-інтересів" у сина Байдена.

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