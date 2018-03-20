Дивно, що Скрипаль живий: творець "Новачка" відкрив таємницю

Один із творців отруйної речовини "Новачок" Леонід Рінк стверджує, що екс-шпигуна Сергія Скрипаля отруїли зовсім не цією отрутою, інакше він був би вже мертвий.

За його словами, "така кричуща безграмотність уявних диверсантів просто смішна і недопустима", передає "РИА Новости".

"Поки всі живі. Значить, або це зовсім не система "Новачок", або вона була погано "зварена", халтурно застосована", - стверджує він.

При цьому він наполягає, що отруту могли створити і в інших місцях.

"Будь-яка фармкорпорація, будь-яка хімічна корпорація здатна це зробити в своїх лабораторіях. Але точну рецептуру відтворити навряд-чи хтось зможе", - заявив Рінк.

Хоча, за його словами, формули були розсекречені ще у 1990-х роках.

Як повідомляв "Обозреватель", фахівець в області хімічної зброї Віл Мірзаянов, що вважається одним із творців сімейства отруйних речовин "Новачок", розкрив раніше невідому інформацію, яка доводить російське походження отрути.