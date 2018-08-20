"Дивна дружба": в США помітили нюанс у відносинах Путіна і Трампа

Президент США Дональд Трамп відчуває особливу прихильність до глави РФ Володимира Путіна або ж йому імпонують ідеологічні погляди господаря Кремля.

Таку дружбу можна назвати "дивною", заявив в інтерв'ю "Апострофу" американський фахівець з міжнародних відносин Чарльз Купчан, який працював спеціальним помічником 44-го президента США Барака Обами і старшим директором з європейських справ в Раді національної безпеки в Білому домі.

За його словами, навіть за таких обставин з боку Вашингтона немає ніяких ознак, що є можливість скасування санкцій.

"Дуже складно сказати, що вийде з відносин Трампа з Путіним. Поки що з цього нічого не вийшло, Путін навіть не визнав втручання в західні вибори. Сфери спільних інтересів перш за все стосуються Сирії, де тепер бої, здається, підходять до свого завершення. Сполучені Штати і Росія повинні бути в змозі працювати разом над моделюванням політичного договору і, можливо, обмеженням іранського впливу", - зазначив експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США можуть ввести санкції пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" протягом декількох тижнів. У Штатів є пакет документів проти компаній, що беруть участь і фінансують проект. Він може бути використаний, щоб спробувати зупинити завершення будівництва газопроводу.