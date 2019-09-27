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27 вересня • оновлено в 18:43
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"Дивіться і чекайте!" Адвокат Трампа пригрозив Україні гучним викриттям

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані анонсував оприлюднення доказів протизаконного втручання України в американські вибори у 2016 році.

Своїми намірами він поділився на особистій сторінці у Twitter. Крім того, Джуліані запевнив, що володіє відео та документами, які викриють скандал.

Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані

"Цензор.НЕТ"

"Урок для тих, у кого є чесність. Не висувайте звинувачення, ґрунтуючись тільки на чутках. Я не представив звинувачення України в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети й компрометувальні документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 вересня Комітет із розвідки Палати представників США опублікував текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між президентами США й України.

  • У скарзі інформатор стурбований тим, що Трамп використовував свою владу, щоб "просити про втручання іноземної держави" в майбутні президентські вибори.

  • Водночас Трамп назвав скаргу черговим фейком, звинувативши її автора в "полюванні на відьом".

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Рудольф Джуліані Дональд Трамп
Місце
США
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Хочется спросить у этого Рудольфа: а есть хоть кто-то, кто не воздействовал на ваши выборы ? Ну-ну, посмотрим какие из адвокатов режиссёры выходят !
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руденко евгений
руденко евгений
"Урок для тех, у кого есть честность" - по идее, нужен бы урок для тех, у кого нет честности...
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Serov Oleg
Serov Oleg
территорию окраины и страной то назвать нельзя,настолько она токсична..
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