"Дивіться і чекайте!" Адвокат Трампа пригрозив Україні гучним викриттям

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані анонсував оприлюднення доказів протизаконного втручання України в американські вибори у 2016 році.

Своїми намірами він поділився на особистій сторінці у Twitter. Крім того, Джуліані запевнив, що володіє відео та документами, які викриють скандал.

"Урок для тих, у кого є чесність. Не висувайте звинувачення, ґрунтуючись тільки на чутках. Я не представив звинувачення України в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети й компрометувальні документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте", – написав він.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I did not when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented, I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!