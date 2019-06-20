Дівчина жорстоко вбила кращу подругу за вказівкою хлопця з інтернету. Фото

У США дівчину звинуватили в убивстві кращої подруги. За скоєння злочину їй незнайомець в інтернеті запропонував 9 млн доларів.

Як повідомляє ВВС, 18-річна Деналі Бремер вступила в злочинну змову з метою вбивства 19-річної Синтії Гоффман.

Поліція стверджує, що Бремер відправила відео з моментом убивства 21-річному Деріну Шимлеру зі штату Індіана, який і обіцяв їй винагороду.

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На судовому засіданні Бремер визнала, що вбила Гоффман. Обох дівчат називають кращими подругами. Повідомляється, що вбивство було скоєно за вказівкою Шимлера, який називав себе Тайлером, мільйонером із Канзасу.

На суді представили докази того, що Бремер і Шимлер переписувалися в мережі і "обговорювали план згвалтування і вбивства когось із Аляски". Прокурори відзначили, що Бремер за вказівкою Шимлера залучила до злочину ще чотирьох осіб і пообіцяла заплатити їм великі суми грошей.

Синтія Гоффман ВВС

З'ясувалося, що Гоффман заманили в туристичну зону, де і вбили. Підозрювані зізналися, що обмотали голову і руки дівчини скотчем, після чого вистрілили їй у потилицю. Тіло викинули в річку, що в 30 кілометрах від міста Анкорідж. За версією слідства, смертельний постріл зробив 16-річний Кайден Макінтош.

19-річний Калеб Лейланд, а також ще двоє неповнолітніх підлітків, також проходять по цій справі.

Крім того, за даними слідства, Бремер зізналася в тому, що знімала відео з сексуальним насильством над неповнолітніми дівчатами (8 і 15 років) і відправляла їх Шимлеру. Кожному з фігурантів справи загрожує до 99 років в'язниці.

Деналі Бремер ВВС

Кайден Макінтош ВВС

Калеб Лейланд ВВС

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