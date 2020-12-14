Дівчина в TikTok показала, як порізати торт без ножа. Відео

У мережі показали незвичайний спосіб поділити святковий торт між гостями. Для цього пропонується використовувати келихи.

Так, відео, на якому було продемонстровано лайфхак, у TikTok опублікувала користувачка @theroseperiod. У результаті ролик став вірусним і набрав більше 1,6 мільйона переглядів. На ньому видно, як компанія друзів відзначає день народження дівчини.

Після того, як вона задула свічки, гості взяли келихи для вина і кожен відділив собі по шматку святкового десерту. У підсумку у всіх виявилися приблизно однакові шматочки круглої форми.

Для цього способу не потрібен ніж і головне – немає потреби торкатися торту руками, що має особливе значення в період пандемії COVID-19.

Однак, якщо ви вирішите випробувати такий метод поділити десерт, варто врахувати, що келих повинен бути досить глибоким, особливо якщо торт високий і складається з декількох шарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували архівне фото київського торта: на ньому закарбовано жінку з кондитерським виробом у руках. Знімок викликав ностальгію серед користувачів.