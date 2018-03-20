Дівчата з України і підробка документів: стало відомо про махінації консультантів Трампа

Приватна британська компанія Cambridge Analytica, з якою співпрацював під час виборчого процесу президент США Дональд Трамп у 2016, користується незаконними методами в роботі.

Так, компанія займається хабарництвом, підробляє документи і використовує послуги колишніх шпигунів і секс-робітниць з України. Про це дізналися журналісти американського Channel 4 News.

Представники СА зізналися, що мали відношення до проведення виборчих кампаній в різних країнах. Вони виклали інформацію журналістам, які представилися потенційними клієнтами, проводячи переговори з топ-менеджерами.

Компанія працювала на виборах в Нігерії, Чехії, Аргентині, Індії, Великобританії і США. Її підозрюють в причетності до референдуму в Великобританії про вихід з ЄС. Директор Олександр Нікс розповів, що Cambridge Analytica може направити в будинок кандидата українських дівчат, щоб накопати матеріал або очорнити політичного опонента їхнього клієнта.

"Ми можемо відправити дівчат в будинок кандидата. Вони дуже красиві, я вважаю, що це добре працює", - зазначив Нікс.

Компромат компанія збирає шляхом пропозиції клієнту фінансування його виборчої кампанії в обмін на певні послуги. Крім того, деякі не хочуть, щоб їх звинуватили в роботі з іноземцями. Для цього британці використовують фейковий веб-сайти і документи, що засвідчують особу.

"Ми можемо бути студентами університету, які працюють над дослідженням, а можемо бути туристами. Варіантів маса. У мене багато досвіду в цьому", - заявив директор компанії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилася інформація, що адвокати Трампа намагаються домовитися з прокурором про угоди щодо втручання РФ у вибори США.