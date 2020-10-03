Дитина заразилася рідкісною пневмонією від домашнього хом'яка

У Великобританії 10-річний хлопчик заразився рідкісної пневмонією від домашнього хом'яка.

Джек Сейдж протягом року боровся із захворюванням, яке медики не могли діагностувати два місяці, пише The Sun.

Після двох бронхоскопій і безлічі тестів лікарі виявили у дитини еозинофільну пневмонію – захворювання, при якому відбувається накопичення еозинофілів (одного з типів лейкоцитів) в легеневих альвеолах. У клінічній картині еозіонфільної пневмонії найбільш часто відзначаються кашель, лихоманка, задишка і нічна пітливість.

Пізніше з'ясувалося, що перед тим, як здоров'я хлопчика погіршився, він грав з домашнім хом'яком. Експерти відзначили, що подібні випадки зараження вкрай рідкісні, але все таки зустрічаються. Сейдж пішов на поправку тільки через рік.

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