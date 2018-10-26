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Дітей перетворювали на старих: спливли секретні дані про ГРУ

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У Росії дітям розвідників додавали по 100 років до віку для засекречування їхніх особистостей.

Про це сказано в розслідуванні журналіста Центру "Досьє" Сергія Канєва на "МБХ медіа". Уточнюється, що одного з підозрюваних в отруєнні екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля Анатолія Чепігу (відомо також як Руслан Боширов) прописали для секретності в так званому будинку для літніх людей.

"Не тому, що там живуть ветерани ВЧК-КГБ-ФСБ-ГРУ, а тому, що в 2011 році з Генштабу відповідальним особам надійшло розпорядження засекретити неповнолітніх дітей розвідників, які проживають у гуртожитку 56. Розумні голови з ГРУ довго думали і придумали: додали всім дітям у графі "дата народження" по 100 років до реального віку. Наприклад, народженим у 2005 році вписували 1905 рік, у 2010-му - 1910-й і так далі", - сказано в розслідуванні.

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Журналіст уточнює, що все розкрилося, коли Пенсійний фонд у черговий раз звіряв списки столичних пенсіонерів і раптово виявив неврахованих столітніх жителів, які проживали у двох будинках. У відомстві подумали, що це якась шахрайська схема і хотіли звернутися до поліції, проте в Міноборони їм все пояснили.

"Тепер в ПФР знають усіх дітей розвідників із будинку №4 по вулиці Маршала Бірюзова та на 3-му Волоколамському проїзді будинок 4. Ну, а заодно їх може дізнатися кожен охочий, який обзавівся адресною базою москвичів", - розповів Канєв.

Він додав, що за тією ж схемою "засекретили" ще 47 дітей в іншому гуртожитку ГРУ.

Дітей перетворювали на старих: спливли секретні дані про ГРУ

Нагадаємо, що Сергія Скрипаля та його доньку отруїли в Британії 4 березня нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Офіційний Лондон заявив, що за цим стоїть Москва. Незважаючи на те, що Скрипалів вдалося врятувати, інцидент спровокував міжнародний скандал - багато країн світу почали висилку російських дипломатів.

Поліція Великобританії відновила послідовність подій у день отруєння. У злочині підозрюють росіян Руслана Боширова та Олександра Петрова, яких камери відеоспостереження зафіксували неподалік від будинку Скрипалів у день замаху.

Пізніше вони дали публічне інтерв'ю, в якому розповіли, що приїжджали в Солсбері для огляду визначних пам'яток. А візит у це місто їм нібито порадили друзі. Журналісти проаналізували розповідь Петрова і Боширова і знайшли докази її брехливості.

Дітей перетворювали на старих: спливли секретні дані про ГРУ

Руслан Боширов і Олександр Петров

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше The Insider і Bellingcat прийшли до висновку, що Петров і Боширов є співробітниками російських спецслужб. Журналісти опублікували копію заяви Петрова на отримання внутрішнього паспорта з позначкою "цілком таємно".

У другій частині доповіді також говорилося, що підозрюваних у цьому році заарештовували в Нідерландах. 26 вересня в спільному розслідуванні видання повідомили, що Боширов є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою, якому в 2014 році було присвоєно звання "Героя Росії" за "виконання миротворчої місії". Під цим, за припущенням журналістів, маються на увазі військові дії в Україні.

Справжнім ім'ям Олександра Петрова також виявилося Олександр Мішкін.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Росія
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поперечный вадим
поперечный вадим
Боширов та Петров це жинки!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если верить, что Черное море выкопали укры, то и в эту ахинею можно поверить.
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
тупые кацапы. Достаточно посмотреть на троллей здесь и понять что кацапы ВСЕ тупые. Единственно что у них хорошо получается - это ложь и жестокость.
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