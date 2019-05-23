"Дістала мене ця Рашка!" Воскреслий Скрипаль відрікся від Москви

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль, який вперше після отруєння у Солсбері вийшов на зв'язок із родичами, заявив, що його "дістала Рашка" і ні він, ні його дочка Юлія, не збираються повертатися.

Його слова процитувала племінниця Вікторія Скрипаль, передає "МК". "Дістала мене ця ваша Рашка, у нас усе добре, все чудово. Давай вирішувати так: ви самі по собі, ми самі по собі. І чому ти вирішила, що Юля хоче повернутися в Росію?" – сказав колишній шпигун.

Як зазначила родичка, Скрипаль запитав, як здоров'я у матері. "Я йому сказала: другий день фекалії прибираємо. На що він сказав: "Тут я тобі нічим допомогти не можу". Побажав здоров'я, повторив, що у них все добре, вони знаходяться у Великобританії, і що їх перевозять з місця на місце", – каже Вікторія.

Сергій і Юлія Скрипалі "МК"

Про себе Скрипаль повідомив, що йому важко говорити, тому що в горлі стоїть стома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає серед живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

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