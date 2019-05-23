ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Дістала мене ця Рашка!" Воскреслий Скрипаль відрікся від Москви

9.8тЧитати матеріал російською

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль, який вперше після отруєння у Солсбері вийшов на зв'язок із родичами, заявив, що його "дістала Рашка" і ні він, ні його дочка Юлія, не збираються повертатися.

Його слова процитувала племінниця Вікторія Скрипаль, передає "МК". "Дістала мене ця ваша Рашка, у нас усе добре, все чудово. Давай вирішувати так: ви самі по собі, ми самі по собі. І чому ти вирішила, що Юля хоче повернутися в Росію?" – сказав колишній шпигун.

Як зазначила родичка, Скрипаль запитав, як здоров'я у матері. "Я йому сказала: другий день фекалії прибираємо. На що він сказав: "Тут я тобі нічим допомогти не можу". Побажав здоров'я, повторив, що у них все добре, вони знаходяться у Великобританії, і що їх перевозять з місця на місце", – каже Вікторія.

Новини
Хоче втекти з Росії: з'явилися сенсаційні новини про дочку Скрипаля

Сергій і Юлія Скрипалі

Сергій і Юлія Скрипалі

"МК"

Про себе Скрипаль повідомив, що йому важко говорити, тому що в горлі стоїть стома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

  • При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

  • Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає серед живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
5
26
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
.......(Станиславский)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Злі хлопці-москалі всіх достали
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Так обидно нейчас было)))))) Ну вернииитесь, ну пожалуууйста)))))) Пхахахах))) Хохлы такие клоуны, как будто всем не по*ер на этого скрипуля)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
5
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Иванов Дмитрий:"как будто всем не по*ер на этого скрипуля". Вам-то может и да, а вот российские власти почему-то настойчиво добивались встречи с ним.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки