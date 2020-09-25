Директор ФБР заявив про загрозу виборам в США через пандемію

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей вважає, що пандемія коронавірусу таїть в собі більше можливостей для втручання в американські вибори з боку інших країн.

Під час виступу в Сенаті 24 вересня глава відомства зазначив, що ситуація дає можливість проводити кампанії з дезінформації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виборчий цикл цього року на тлі пандемії COVID-19 надає широкі можливості для того, щоб ворожі іноземні дійові особи проводили кампанії з дезінформації та операції зі втручанню", – зазначив Рей.

За його словами, мета таких кампаній: посіяти розбрат і підірвати довіру до демократичних інститутів.

"Наші зусилля засновані на тристоронньому підході, який включає розслідування і операції, обмін інформацією та розвідданими, а також тісна співпраця з приватним сектором", – сказав директор ФБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США і ситуацією в Україні. У списки потрапили вісім росіян і вихідців з РФ, а також сім організацій в Росії і Фінляндії.