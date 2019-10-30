Дипломатичний апокаліпсис: Ізраїль закрив посольства в Україні та по всьому світу

У середу, 30 жовтня Ізраїль закрив в Україні та по всьому світу свої дипломатичні місії.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці посольства у Facebook.

"Ми були змушені закрити усі посольства по всьому світу, оскільки нам було відмовлено у базовому фінансовому підґрунті, яке слугувало для належного виконання нашої роботи", – повідомили дипломати.

У посольстві Ізраїлю в Україні зазначили, що "ізраїльська дипломатія є важливим аспектом національної безпеки"

"Ми є відданими державними службовцями і сподіваємося, що ця криза буде негайно вирішена", – зазначено в інформації.

Ізраїль

Як повідомляє "9 канал", починаючи з 1:00 за місцевим часом (такий самий час за Києвом) і до отримання нових оголошень всі дипломатичні місії будуть закриті для відвідувачів.

Причиною закриття дипмісій став страйк, який оголосили робочі комітети Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.

За словами представників комітету, такі дії стали єдино можливим кроком протесту проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

Зазначимо, що на сторінці у соцмережі консульства Торонто повідомляється, що "дипломатичні місії по всьому світу закриті через трудову суперечку з міністерством фінансів Ізраїлю".

"На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, окрім як вдатися до вищезазначених дій, оскільки життєво важливі інтереси Держави Ізраїль були порушені. Ми сподіваємося, що цю кризу буде залагоджено найближчим часом", – уточнено у повідомленні.

Аналогічні повідомлення опублікували на офіційних сторінках посольств у Росії, США, Японії, Німеччини тощо.

Коли страйк припиниться й ізраїльські представництва знову запрацюють – невідомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня посольство Ізраїлю в Україні заявило про негайне закриття дипломатичної місії у зв'язку із рішенням Міністерства фінансів країни.

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