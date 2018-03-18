Отруєння Скрипаля: з'явилася думка, кого з ближніх покарає Путін

Скандал через отруєння російського шпигуна-втікача Сергія Скрипаля прискорить відставку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, але до кінця весни 2018 року він ще протримається.

"Тут багато буде залежати від конфігурацій нового уряду Путіна. Вся внутрішньоелітна боротьба в Росії йде навколо конфігурації цього уряду. Я не думаю, що Лавров взагалі кудись подінеться, якщо його і будуть прибирати, то не на пенсію, а на іншу посаду" , – розповіла "Обозревателю" російська опозиціонерка Ольга Курносова.

За її словами, вже ходять чутки про те, хто замінить главу МЗС РФ. Подейкують навіть про конкурента Путіна на виборах президента Росії Ксенію Собчак.

"Не думаю, що до такої міри, я думаю, що якийсь час Лавров ще пропрацює міністром. Тим більше, що у Путіна ще є така властивість. Він не реагує на тиск, тому ніколи не прибере людину під тиском. Тобто він почекає якийсь час, і тільки потім його звільнить. Я думаю, що всі ці скандали укоротять термін перебування Лаврова на своєму посту. Але в будь-якому випадку відставка не відбудеться навесні цього року", – зазначила Курносова.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висилка британських дипломатів з Росії у справі про отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля може відбутися в будь-який момент.