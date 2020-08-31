Дипломат пояснив, чому Росію не виведуть з ООН за агресію

Виведення Росії з Організації Об'єднаних націй та Ради Безпеки неможливе, оскільки питання членства там вирішуються шляхом голосування і в Генеральній Асамблеї, і в Раді Безпеки ООН, де Росія має право вето.

Про це розповів суддя Міжнародного трибуналу по Югославії, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Василенко, передають "Факти". Він уточнив, що якщо один із цих органів проголосує проти виведення якоїсь держави з ООН, рішення не буде ухвалене. За словами Василенка, Росія має вплив на багато держав-членів ООН.

"У нинішніх умовах навіть позитивне рішення Генасамблеї є проблематичним, оскільки для ухвалення необхідно набрати дві третини голосів. Не думаю, що зараз це реально зробити. Сьогодні Росія має значний вплив на багато держав-членів ООН, особливо на африканські, азійські, латиноамериканські, країни СНД. Тому спроби виведення РФ з ООН безперспективні в світлі нинішніх правових і політичних реалій", – сказав Василенко.

За його словами, показовим є факт ухвалення Генасамблеєю ООН 27 березня 2014 року резолюції 68/268 "Територіальна цілісність України" після анексії Криму Російською Федерацією. За резолюцію, що закликає всі держави і організації не визнавати будь-які зміни статусу АР Крим та Севастополя, проголосувало всього 100 членів ООН. 11 були проти, 58 утрималися і 24 делегації були відсутні під час голосування.

"Росія в своїх діях на міжнародній арені спирається на право сили, а не силу права. Зловживаючи правом вето в РБ ООН, Росія може заблокувати будь-які рішення, спрямовані на засудження її агресивних дій і застосування проти неї передбачених Статутом ООН примусових заходів", – додав Василенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Грузія разом звернулися до ООН із закликом зобов'язати Росію припинити агресію й вивести свої війська з окупованих територій Грузії, а також надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.