Дипломат анонсував потужний удар по шпигунам Росії

Країни Заходу мають намір нанести потужний удар по шпигунській мережі Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, коментуючи новину про те, що 20 країн ЄС і США можуть видворити дипломатів Путіна.

"Насправді йдеться не про дипломатів, а про шпигунів, яких у диппредставництві Росії 70-80% від загального складу", - написав він.

"Тому це буде потужний удар по російській шпигунській мережі. Але такі "чистки" треба робити регулярно, тому що на місце висланих надсилають інших", - розповів дипломат.

Як писав "Обозреватель", президент США Дональд Трамп уже в найближчі дні може вислати дипломатів Путіна через справу про отруєння шпигуна Сергія Скрипаля.