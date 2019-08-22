Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Дим досяг космосу: Бразилію накрили рекордні пожежі. Фото і відео

1.6т Читати матеріал російською

Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищила показники минулого року.

Про це з посиланням на Національний інститут космічних досліджень повідомляє BBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 19 серпня пожежа була настільки сильною, що дим від неї викликав часткове затемнення і відключення електрики в Сан-Паулу і його було видно навіть із космосу.

Новини
Масштабні лісові пожежі охопили Грецію: 50 загиблих, понад 150 поранених
Лісові пожежі в Бразилії

Лісові пожежі в Бразилії

Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Лісові пожежі в тропіках Бразилії

Соцмережі

У Бразилії катастрофічну ситуацію зв'язали з тим, що президент Джейр Больсонаро звільнив главу згаданого інституту в розпал суперечок із приводу даних про вирубку лісів.

При цьому найбільші побоювання у жителів Бразилії викликало те, що через пожежі можуть постраждати флора і фауна тропічних лісів. Це найбільші тропіки на планеті, які є життєво важливим сховищем вуглецю, що уповільнює темпи глобального потепління.

Дим помітили в космосі

Дим помітили в космосі

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа біля курортного міста Бодрум.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Бразилія
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Бразилия... Бразилия... Хмм, по какелятски це должно быть где-то в "полыхающей" Сибири!?)))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...