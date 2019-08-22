Дим досяг космосу: Бразилію накрили рекордні пожежі. Фото і відео

Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищила показники минулого року.

Про це з посиланням на Національний інститут космічних досліджень повідомляє BBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 19 серпня пожежа була настільки сильною, що дим від неї викликав часткове затемнення і відключення електрики в Сан-Паулу і його було видно навіть із космосу.

Лісові пожежі в Бразилії Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії Соцмережі

Лісові пожежі в тропіках Бразилії Соцмережі

У Бразилії катастрофічну ситуацію зв'язали з тим, що президент Джейр Больсонаро звільнив главу згаданого інституту в розпал суперечок із приводу даних про вирубку лісів.

При цьому найбільші побоювання у жителів Бразилії викликало те, що через пожежі можуть постраждати флора і фауна тропічних лісів. Це найбільші тропіки на планеті, які є життєво важливим сховищем вуглецю, що уповільнює темпи глобального потепління.

Дим помітили в космосі ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа біля курортного міста Бодрум.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!