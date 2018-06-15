"Дикість від історії" ": Захарова зганьбилася з цитатою "промови" Тетчер про Росію

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова процитувала нібито слова колишнього прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер, які та ніколи не говорила.

"У листопаді 1991 р у своїй промові в Х'юстоні екс-прем'єр-міністр Великобританії М.Тетчер заявила, що "за оцінками світового співтовариства, економічно доцільно проживання на території Росії тільки 15 млн. людей", - написала Захарова в своєму Twitter.

У той же час в мережі вказали, що немає ніяких доказів того, що Тетчер вимовляла такі слова.

"Захарова замість того, щоб зайнятися роботою над помилками і забезпеченням хоча б мінімального внеску в покращення іміджу МЗС, вирішила знову поширити дикість "від історичної науки". На цей раз вона приписала знаменитому британському прем'єру Маргарет Тетчер бородатий фейк", - наголошується в Telegram- каналі "Мінправди".

У повідомленні також йдеться, що цей фейк вперше з'явився в книзі Андрія Паршева "Чому Росія не Америка" (19997).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Марія Захарова оскандалилася на вечірці через порушення дрес-коду.