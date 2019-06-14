"Дійдуть до кордону з Росією!" У Раді федерації РФ здійняли паніку через прорив ЗСУ на Донбасі

Новина про те, що українським військовим вдалося взяти під контроль усю Мар'їнку, викликала небувалий ажіотаж у Росії. Офіційні представники країни-агресора буквально вибухнули нахабними погрозами на адресу України.

Зокрема, таку риторику озвучив член Ради федерації Росії Олег Морозов в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знову виникла тема військової перемоги, виникла тема військового вирішення цього конфлікту – "ми візьмемо Донбас" і "ми дійдемо до кордону з Росією і далі". Якщо ця риторика, не дай Боже, обернеться практичними діями, то я думаю, що це буде останнім, що зробить ця влада, й останнє, що зроблять Збройні сили України", – самовпевнено заявив одіозний Морозов.

ЗСУ Укріформ

Олег Морозов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

бійцям 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Прес-офіцер 24-ої бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.

Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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