'Дієтичні' напої без цукру збільшують ризик захворювань серця – дослідження

Учені з'ясували, що "дієтичні" напої можуть нітрохи не менше нашкодити здоров'ю організму, ніж варіанти з повним змістом цукру. Зокрема, вони так само шкідливі для серця.

Відповідне дослідження, у ході якого група добровольців пила дієтичні напої з альтернативними підсолоджувачами, провели вчені з Університету Сорбонни у Франції, передає Daily Mail.

Людей розділили на три групи в залежності від їх споживання підсолоджених напоїв. Ці категорії були помічені як неспоживачв, низькі споживачі і високі споживачі, а напої були розділені на штучно підсолоджені або солодкі.

Вміст цукру, що дорівнює чи перевищує 5%, означало, що він вважався солодким, а відсоток нижче 5 і наявність "непоживних підсолоджувачів" класифікувався як "штучно підсолоджений напій".

Дослідження показало, що люди, які вживали багато дієтичних напоїв з низьким вмістом цукру, мали такий же підвищений ризик серцевих захворювань, як і ті, хто пив версії з повним змістом цукру.

Більш того, люди, які вважаються частими споживачами штучно підсолоджених або солодких напоїв, на 20% частіше страждають серцевими захворюваннями, ніж люди, які уникають обох типів напоїв, дотримуючись інших варіантів, таких як вода, чай або кава.

Експерти висловили стурбованість зростаючою кількістю доказів того, що штучні підсолоджувачі змінюють метаболізм організму, збільшуючи швидкість всмоктування цукру.

Провідний автор Елої Чазелас прийшов до висновку: "Більш високе споживання солодких напоїв і напоїв з штучним вмістом цукру було пов'язано з більш високим ризиком серцево-судинних захворювань, припускаючи, що штучні підсолоджувачі не можуть бути здоровою заміною солодких напоїв".

Дослідники продовжують працювати, щоб зрозуміти, чи пов'язана ця залежність з конкретним штучним підсолоджувачем, типом напою або іншою прихованою проблемою зі здоров'ям. Поки вони припускають, що люди, які зараз частіше вибирають дієтичну газовану воду, вже страждають від ожиріння і мають схильність до хвороб серця.

Експерти рекомендують відмовитися від вживання "дієтичних" напоїв, поступово скорочуючи їх кількість в раціоні. А потім перейти на воду, в яку можна додавати зелень і фрукти, щоб вона була смачнішою.

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