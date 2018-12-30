''Діди воювали – онуки сплавляли'': український художник яскраво висміяв Шойгу

Художник Андрій Петренко затролив оригінальною карикатурою ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.

Цьому сюжету українець присвятив яскраву карикатуру, якою він поділився на сторінці проекту kE? у Twitter. На ній путінський чиновник зображений сидячим на троні з частин бронетехніки, стилізованим під трон із мечів у популярному серіалі "Гра престолів".

"Шойгу. Діди воювали – онуки трофеї сплавляли", – коротко підписав він свою нову роботу.

Сергій Шойгу "Рідус"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко презентував карикатуру на привітання президента РФ Володимира Путіна з Новим роком. На ній президент Росії в новорічному ковпаку випускає ракету з пляшки шампанського, яка швидко і вертикально летить до підлоги.

Крім того, художник присвятив яскраву карикатуру дипломатичному ігнору Путіна на саміті G20 в Аргентині. На ній російський президент стоїть на самоті й махає всім рукою, а по обидва боки від нього намальовані великі людські сліди. Вони вказують на те, що всі обходили Путіна стороною в Буенос-Айресі.