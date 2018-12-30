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''Діди воювали – онуки сплавляли'': український художник яскраво висміяв Шойгу

17.6тЧитати матеріал російською

Художник Андрій Петренко затролив оригінальною карикатурою ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.

Цьому сюжету українець присвятив яскраву карикатуру, якою він поділився на сторінці проекту kE? у Twitter. На ній путінський чиновник зображений сидячим на троні з частин бронетехніки, стилізованим під трон із мечів у популярному серіалі "Гра престолів".

"Шойгу. Діди воювали – онуки трофеї сплавляли", – коротко підписав він свою нову роботу.

Сергій Шойгу

Сергій Шойгу

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко презентував карикатуру на привітання президента РФ Володимира Путіна з Новим роком. На ній президент Росії в новорічному ковпаку випускає ракету з пляшки шампанського, яка швидко і вертикально летить до підлоги.

Крім того, художник присвятив яскраву карикатуру дипломатичному ігнору Путіна на саміті G20 в Аргентині. На ній російський президент стоїть на самоті й махає всім рукою, а по обидва боки від нього намальовані великі людські сліди. Вони вказують на те, що всі обходили Путіна стороною в Буенос-Айресі.

Особи
Сергій ШойгуАндрій Петренко
Місце
Росія
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Галицький Данило
Галицький Данило
Бурят гавно, якут из него ступеньки сделает!
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2
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Печеный бурят!
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5
1
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Прошу извинить за мой французский, но это не карикатура. Это какая-то хрень для дебилов.
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8
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ivanov Valeriy, ага, для тебя самое оно!
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6
1

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