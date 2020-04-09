Діагноз через 4 години: у Британії заявили про прорив із тестами на COVID-19

У Британії знайшли спосіб "деактивувати" коронавірус, щоб тест на нього можна було провести в лабораторіях із нижчим ступенем захисту і отримати результат всього через 4 години.

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Нині час тестування COVID-19 займає повні 24 години. Розробка ж належить дослідникам із Кембриджського університету, повідомляє Daily Mail.

За словами вчених, новий тест, аналогічно до існуючих, теж передбачає взяття мазка з носа, , але процес аналізу зразків набагато швидший через пом’якшені заходи безпеки. Також зазначаэться, що це дозволить співробітникам лікарень, яким доводиться самоізолюватися через те, що вони могли підхопити вірус, повернутися до роботи одразу після отримання негативного результату.

"ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію повільні через вимоги безпеки, необхідних для передачі цього потенційно смертельного вірусу. Тепер, коли ми можемо його деактивувати, нам вдасться значно скоротити час обробки – від взяття мазка до результату", – каже професор Стівен Бейкер із Кембриджського університету терапевтичної імунології та інфекційних захворювань, який знайшов спосіб дезактивації вірусу в місці відбору проб.

За його словами, проби відбираються з використанням носових тампонів, і після того, як вірус був інактивований, вони відправляються в лабораторію і тестуються. Весь процес займає всього чотири години.

Новий тест вже пробували використовувати медпрацівники в клініці Адденбрука. Також його застосовували для співробітників, яких попросили ізолюватися через потенційний контакт з інфікованими людьми, але які, можливо, самі не були заражені.

"Це буде надзвичайно корисно, допомагаючи проводити тестування передового персоналу і з'ясувати: інфіковані самоізольовані медичні працівники чи ні, що потенційно дозволяє їм повернутися до роботи", – підкреслив Бейкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три медсестри однієї з лондонських лікарень заразилися коронавірусом через брак засобів індивідуального захисту. Вони надавали допомогу хворим з COVID-19, просто одягнувши на себе сміттєві пакети.

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