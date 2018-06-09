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ПолітикаЕкономіка

Дев'ять стадій: у Росії показали, як "розкладається" Путін

5.1тЧитати новину російською

Російська художниця Варя Михайлова представила свою картину, на якій зображений процес "розкладання" портрета президента РФ Володимира Путіна, за що Куйбишевський районний суд Петербурга оштрафував її на суму 160 тисяч рублів (близько 67 тисяч гривень).

Картина має назву "9 стадій розкладання вождя", сказано в пості на сторінці партії Відкрита Росія у Facebook.

Відзначається, що художниця вийшла з плакатом цієї картини на першотравневу ходу, після чого в неї й почалися проблеми з російським законом. Суд також постановив знищити саму картину.

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"Так, на лайні чудово ростуть рослини. Що не так у цій композиції?" "Дивно, чому термін не дали", "Сталінський час повертається! Тоді за загорнутий в газету з портретом вождя оселедець можна було отримати 10 років без права листування", "До речі, заборона картини "9 стадій розкладання вождя" - це 10-я стадія розкладання вождя", - відзначили користувачі мережі, коментуючи цю новину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Facebook забанив українського художника за "справжнє обличчя Росії".

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
суд
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