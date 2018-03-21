Детектор брехні підтвердив, що Трамп займався сексом із порнозіркою

Колишня порноактриса Стефанії Кліффорд, відома як Стормі Деніелс, у 2006 році дійсно мала сексуальний контакт із президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у копії звіту про проходження тесту на детекторі брехні, пише NBC News.

Як зазначається, тест на детекторі брехні Кліффорд пройшла ще в 2011 році на прохання журналу InTouch, який брав у неї інтерв'ю, але його результати тоді не були оприлюднені.

NBC стверджує, що експертиза показала 99% ймовірності того, що порнозірка і стриптизерка говорила правду про незахищений секс із Трампом.

До того ж адвокат Стефані Кліффорд заплатив 25 000 доларів за права на відеозапис проходження актрисою детектора брехні, розповів експерт по поліграфа, який проводив тест.

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За даними ЗМІ, екзаменатор поставив "Стормі" низку питань, три з яких були пов'язані з сексуальним контактом з Дональдом Трампом у липні 2006 року.

"Де результати його тесту, стверджують інше? Де результати тесту (адвоката) Коена, які стверджують інше? Коли це закінчиться, американський народ дізнається правду про взаємовідносини та приховуванні (їх)", - заявив адвокат Кліффорд.

Зазначимо, що на той час Трамп був уже одружений на Меланії, а їхньому синові Беррону було кілька місяців.

Як писав "Обозреватель", раніше американська порноактриса звинуватила Трампа в домаганнях.

Екс-"Міс Угорщина" Ката Сарка розповіла про те, як під час конкурсу "Міс Всесвіт" в Москві до неї досить грубо приставав Трамп.