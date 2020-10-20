ДержТБ Білорусі почало залякувати громадян "наслідками Майдану" в Україні. Відео

На державному телебаченні Білорусі розгорнули пропагандистську кампанію проти України, щоб залякати своїх громадян "жахливими наслідками" революцій.

Про це йдеться в сюжеті українського телеканалу СТБ. Зазначається, що для цього використовують українців, які залишили окуповані райони Донбасу і живуть зараз в Білорусі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для посилення драматичності показують кадри на сході України, а на тлі цього демонструють щасливе життя в Білорусі, яке нібито намагаються розвалити протестувальники проти Лукашенка", – йдеться в сюжеті.

При цьому білоруське телебачення нічого не говорить про російську агресію на Донбасі. Зате там оперують термінами, які використовували свого часу російські пропагандисти.

"Почерк російських пропагандистів в білоруських державних ЗМІ з'явився після того, як там масово звільнилися співробітники, які не витримали цензури під час масових протестів і побиттів з боку силовиків", – сказано в сюжеті СТБ.

Також наводиться цитата незаконно обраного президента Олександра Лукашенка, який підтвердив, що у них на телебаченні працюють росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський державний телеканалу в своєму сюжеті назвав Україну "колишньою УРСР". Подібним чином там вчинили з Литвою і Польщею.