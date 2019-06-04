Держпереворот у Судані: більше 30 людей загинули під час силового розгону мітингу

У Судані під час розгону людей на протестному мітингу загинули понад 30 осіб.

Загибель суданців сталася під час розгону протестуючих, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії в центрі столиці Хартум, передає ТСН.

Повідомляється, що число загиблих перевищило 30 осіб, ще кілька сотень демонстрантів отримали різні поранення.

За інформацією Союзу лікарів Судану, точна кількість жертв визначити складно, так як військові блокують лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня в столиці Судану, місті Хартум, спецназ відкрив вогонь по учасниках протесту під будівлею міністерства оборони і штаб-квартирою армії.

Силовики намагалися розігнати кілька тисяч учасників мітингу, які вимагають повернути захоплену в результаті військового перевороту владу цивільному уряду.

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Протести в Судані

Також в Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", стався військовий переворот, в ході якого 75-річного президента Омара Аль-Башира скинули з посади глави держави.

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