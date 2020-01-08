Трагедія з Boeing 737 в Ірані: США офіційно звернулися до України

США готові надати допомогу Україні у зв'язку з катастрофою Boeing 737 в Ірані, яка відбулася рано вранці 8 січня поблизу Тегерана.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США. Відомство висловило глибокі співчуття сім'ям та друзям пасажирів рейсу PS 752.

"Сполучені Штати будуть продовжувати уважно стежити за цим інцидентом і готові надати Україні всю можливу допомогу.

США закликають до повної співпраці з будь-якими розслідуваннями причини катастрофи", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Катастрофа літака МАУ ISNA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія МАУ опублікувала повний список пасажирів літака, що впав в Ірані.

На рейс було зареєстровано 169 пасажирів, але сіли на літак 167. Загинули, зокрема, 13 дітей у віці до 10 років.

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