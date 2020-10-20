Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим
Прессекретарка Морґан Ортаґус зазначила, що окупація загрожує "нашій спільній безпеці"
Вона також закликала зупинити призовну кампанію до лав армії окупантів
США закликали Росію повернути окупований Крим під контроль України.
Таку заяву у Twitter у вівторок, 20 жовтня, зробила прессекретарка Державного департаменту США Морґан Ортаґус.
"Російська окупація й мілітаризація українського півострова Крим загрожує нашій спільній безпеці. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити призовну кампанію й повернути повний контроль над півостровом Україні", – написала вона.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі і звільнення Криму від окупації.