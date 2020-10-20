Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим

США закликали Росію повернути окупований Крим під контроль України.

Таку заяву у Twitter у вівторок, 20 жовтня, зробила прессекретарка Державного департаменту США Морґан Ортаґус.

"Російська окупація й мілітаризація українського півострова Крим загрожує нашій спільній безпеці. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити призовну кампанію й повернути повний контроль над півостровом Україні", – написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі і звільнення Криму від окупації.