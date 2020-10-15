Держдеп США висловив рішучу підтримку народу Білорусі
Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу у його прагненні позбавитися від режиму Олександра Лукашенка.
Як повідомляє "Укрінформ", Помпео виступив із заявою в Вашингтоні, у якій зазначив, що білоруси продовжують вимагати відповідальності для лідерів країни через придушення демократії.
Він нагадав, що США разом із союзниками з Євросоюзу і Канадою застосували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.
"Ми також повторюємо нашу вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова", – наголосив глава Держдепу.
Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко вперше сів за стіл переговорів з арештованими лідерами протесту, серед яких був і політтехнолог Віталій Шкляров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.